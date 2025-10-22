ua en ru
Зеленский едет в Швецию для переговоров об оружии и посетит военный завод

Швеция, Среда 22 октября 2025 08:46
UA EN RU
Зеленский едет в Швецию для переговоров об оружии и посетит военный завод Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Швецию. Он встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном в городе Линчёпинг, где расположены оборонные предприятия фирмы Saab.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства Швеции.

После встречи Кристерссон и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию, на которой сделают заявление по вопросам экспорта продукции военного назначения.

"Ожидается, что в ходе встречи лидеры обсудят агрессивную войну России против Украины и двустороннее оборонное сотрудничество между Швецией и Украиной", - говорится в сообщении.

Линчёпинг - производственный центр оборонного подрядчика Saab, производитель истребителя JAS 39 Gripen, разведывательного самолета GlobalEye, ракетных систем, противотанкового пехотного оружия и другого оборудования.

Шведские истребители

Ранее Кристерссон заявил, что они с Зеленским обсуждали интерес Киева к самолету Saab JAS Gripen на встрече европейских лидеров в Копенгагене.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью РБК-Украина сообщил, что у Швеции очень хороший диалог с Украиной о возможной поставки новейших истребителей Gripen Echo.

Gripen E (Saab JAS 39E) - это современный многоцелевой истребитель. Самолет предназначен для выполнения задач в воздухе, на земле и на море - от перехвата целей до нанесения высокоточного удара.

В 2023 году Швеция разрешила обучать украинских пилотов на многоцелевых истребителях Gripen. Парламент Швеции поддержал поставки самолетов в Украину.

В мае 2024 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страны Запада попросили Стокгольм подождать с передачей Gripen, поскольку на тот момент основное внимание уделялось введению передаче истребителей F-16 в Украине.

