Зеленський вже вилетів до США, планує зупинку у Канаді

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а також онлайн-зустріч з лідерами Європи на шляху до Флориди.
Як повідомляє РБК-Україна про це він повідомив під час спілкування з журналістами.
"Так, зараз ми в літаку на шляху у Флориду, Сполучені Штати Америки. На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні", - розповів він.
За його словами, планується також онлайн-розмова з лідерами Європи.
"Ми проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський журналістам у суботу.
Президент також додав, що буде підіймати з лідерами сенсативні питання, які є в цих документах.
Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський має провести переговори з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
За даними ЗМІ, під час зустрічі Зеленський планує спробувати зняти ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди. Він наголошує, що обов’язково підніме тему територій, зокрема обговорюватиме Донбас і Запорізьку АЕС. До розмови також долучаться європейські партнери - у форматі онлайн.
Водночас, як повідомляє CNN, європейські чиновники неофіційно розраховують на позитивний результат переговорів, однак водночас готуються й до можливих несподіваних сценаріїв.