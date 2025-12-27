UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський вже вилетів до США, планує зупинку у Канаді

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а також онлайн-зустріч з лідерами Європи на шляху до Флориди.

Як повідомляє РБК-Україна про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

"Так, зараз ми в літаку на шляху у Флориду, Сполучені Штати Америки. На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні", - розповів він.

За його словами, планується також онлайн-розмова з лідерами Європи.

"Ми проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський журналістам у суботу.

Президент також додав, що буде підіймати з лідерами сенсативні питання, які є в цих документах.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський має провести переговори з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

За даними ЗМІ, під час зустрічі Зеленський планує спробувати зняти ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди. Він наголошує, що обов’язково підніме тему територій, зокрема обговорюватиме Донбас і Запорізьку АЕС. До розмови також долучаться європейські партнери - у форматі онлайн.

Водночас, як повідомляє CNN, європейські чиновники неофіційно розраховують на позитивний результат переговорів, однак водночас готуються й до можливих несподіваних сценаріїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиКанадаДональд ТрампМирні переговориПеремир'я Росії та УкраїниЗустріч Зеленського та Трампа