Зеленский уже вылетел в США, планирует остановку в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, а также онлайн-встречу с лидерами Европы на пути во Флориду.
Как сообщает РБК-Украина об этом он сообщил во время общения с журналистами.
"Да, сейчас мы в самолете на пути во Флориду, Соединенные Штаты Америки. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни", - рассказал он.
По его словам, планируется также онлайн-разговор с лидерами Европы.
"Мы проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский журналистам в субботу.
Президент также добавил, что будет поднимать с лидерами сенсационные вопросы, которые есть в этих документах.
Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
По данным СМИ, во время встречи Зеленский планирует попытаться снять ключевые разногласия по проекту мирного соглашения. Он отмечает, что обязательно поднимет тему территорий, в частности будет обсуждать Донбасс и Запорожскую АЭС. К разговору также присоединятся европейские партнеры - в формате онлайн.
В то же время, как сообщает CNN, европейские чиновники неофициально рассчитывают на положительный результат переговоров, однако одновременно готовятся и к возможным неожиданным сценариям.