RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский уже вылетел в США, планирует остановку в Канаде

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, а также онлайн-встречу с лидерами Европы на пути во Флориду.

Как сообщает РБК-Украина об этом он сообщил во время общения с журналистами.

"Да, сейчас мы в самолете на пути во Флориду, Соединенные Штаты Америки. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни", - рассказал он.

По его словам, планируется также онлайн-разговор с лидерами Европы.

"Мы проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский журналистам в субботу.

Президент также добавил, что будет поднимать с лидерами сенсационные вопросы, которые есть в этих документах.

 

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По данным СМИ, во время встречи Зеленский планирует попытаться снять ключевые разногласия по проекту мирного соглашения. Он отмечает, что обязательно поднимет тему территорий, в частности будет обсуждать Донбасс и Запорожскую АЭС. К разговору также присоединятся европейские партнеры - в формате онлайн.

В то же время, как сообщает CNN, европейские чиновники неофициально рассчитывают на положительный результат переговоров, однако одновременно готовятся и к возможным неожиданным сценариям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиКанадаДональд ТрампМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВстреча Зеленского и Трампа