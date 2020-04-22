Зеленский выступил за сокращение правоохранительных органов

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за сокращение количества правоохранительных органов. Об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского".

В частности, Зеленский заявил, что не понимает, зачем в Украине столько правоохранительных органов.

"Это значит, что у нас это сделано было для размытия ответственности. Вот и все. Это хаос, правоохранительный хаос. Поэтому, когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство дойдет до того, чтобы количество этих правоохранительных ответственностей сократилось в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники сядут в тюрьму", - отметил он.

Напомним, Зеленский не исключает увольнения нового генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Он также отметил, что ее уволят, если не будет результатов.

"Будем смотреть, ждать результат. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор", - заявил он.

Кроме того, он подчеркнул, что судебную систему в Украине нужно полностью перезагрузить.