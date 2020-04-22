Зеленский: состав правительства будет меняться, пока не станет идеальным

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский намерен и в дальнейшем влиять на состав правительства

Состав правительства Украины будет меняться до тех пор, пока не станет идеальным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в фильме "Год президентства Зеленского".

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что во власти больше нет неприкасаемых.

"Это касается и правительства… Кто-то скажет, правительство - это правительство, им управляет премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство", - заявил он.

Напомним, Зеленский также заявил, что судебную систему в Украине нужно полностью перезагрузить. По его словам, за предыдущие годы в стране выстроилась несправедливая судебная система, которая работает профессионально, "но в другую сторону".

"Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем", - заявил президент.