Зеленский не исключает увольнения Венедиктовой

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Венедиктову уволят, если она не покажет результат

Новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова может быть уволена с занимаемой должности, если не будет результатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в фильме "Год президентства Зеленского".

По словам Зеленского, если не будет результатов, то Венедиктову уволят с должности генерального прокурора.

"Был один генпрокурор (Руслан Рябошапка - ред.), он показал результат, но результат низкий. Увы, но так и есть. Надо признавать. Уволен этот генпрокурор, взяли другую. Будем смотреть, ждать результат. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор", - заявил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский намерен менять состав Кабинета министра, пока правительство "не станет идеальным". Глава государства подчеркнул, что сейчас во власти нет неприкасаемых.

Как известно, 17 марта Венедиктова стала генеральным прокурором, вместо Руслана Рябошапки. Назначение Венедиктовой поддержали 269 народных депутатов после того, как предыдущий генпрокурор Рябошапка был отправлен в отставку.

Позже Зеленский ввел Венедиктову в состав Совета нацбезопасности и обороны.