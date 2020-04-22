Судебную систему в Украине нужно полностью перезагрузить, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент заявил, что за все эти годы выстроена такая судебная система, которая не работает справедливо

Судебную систему в Украине нужно полностью перезагрузить. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский напомнил о делах Сергея Пашинского и Олега Гладковского.

"Пашинский (экс-нардеп, - ред.), Свинарчуки (экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, - ред.), и еще много призвищ там есть. Действительно, есть и криминальные авторитеты, хорошо поработала СБУ. А потом суды их отпускают. Судебную систему в Украине полностью надо перезагрузить", - заявил он.

Президент добавил, что за все эти годы выстроена такая судебная система, она не работает справедливо.

"Я уверен в том, что много судей нормальных и честных действительно профессиональных. Но за все эти годы выстроена такая судебная система, она не работает справедливо. Она может и работает профессионально, но в другую сторону. Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем", - заявил Зеленский.

Напомним, глава правоохранительного комитета Верховной рады Денис Монастырский ("Слуга народа") заявил, что считает одной из причин отсутствия "громких посадок" - процесс реформирования прокуратуры, который начался в конце прошлого года.

Отметим, что Гладковского подозревают в злоупотреблении властью при осуществлении закупок по государственному оборонному заказу. Экс-заместителя секретаря СНБО задержали в октябре 2019 года.