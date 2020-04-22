Зеленський виступив за скорочення правоохоронних органів

Президент України Володимир Зеленський виступає за скорочення кількості правоохоронних органів. Про це він заявив у фільмі "Рік президентства Зеленського".

Зокрема, Зеленський заявив, що не розуміє, навіщо Україні стільки правоохоронних органів.

"Це означає, що у нас це було зроблено для розмиття відповідальності. От і все. Це хаос, правоохоронний хаос. Тому, коли ми перезавантажимо всі правоохоронні органи, я впевнений, що держава дійде до того, щоб кількість цих правоохоронних відповідальностей скоротилося в нашій країні. Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини, вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, за те, що всі хабарники сядуть до в'язниці", - зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський не виключає звільнення нового генерального прокурора Ірини Венедиктової. Він також зазначив, що її звільнять, якщо не буде результатів.

"Будемо дивитися, чекати на результат. Якщо вона не покаже результат, буде третій генпрокурор", - заявив він.

Крім того, він підкреслив, що судову систему в Україні потрібно повністю перезавантажити.