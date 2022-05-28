Зеленский выступил перед студентами Стэнфорда

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи поговорил со студентами Стэнфордского университета. Он рассказал, что для него самое главное сейчас - это оружие, финансы, санкции против России, безопасность и трибунал для военных преступников.

Об этом Зеленский заявил во время разговора с американскими студентами, сообщает РБК-Украина .

По его словам, поставки оружия позволят Украине преодолеть техническое и количественное преимущество армии РФ. Санкции против России будут способствовать остановке потока денег на военные действия.

Финансовая помощь даст возможность Украине сохранять социальную нормальность, пока идет война.

Кроме того, Зеленский отметил, что должна быть обновлена ​​действенная архитектура безопасности, которая не допустит новых войн в мире.

"И обязательно - полное восстановление мирной жизни в нашей стране. Чтобы наши люди, наши студенты и студентки, как вы сейчас, могли общаться свободно и в полной безопасности с президентами демократических государств. Чтобы украинцы и украинки могли не думать, как вы сейчас, где бомбоубежище. И чтобы им не нужно было знать, как звучит сигнал воздушной тревоги", - отметил Зеленский.

Глава государства пригласил студентов Стэнфорда по завершению обучения присоединиться к реализации проекта восстановления Украины. Зеленский подчеркнул, что это будет самый большой проект по защите свободы для их поколения.

Отметим, что это уже второй обращение Зеленского к студентам Стэнфордского университета. Впервые он выступал перед ними в 2021 году.