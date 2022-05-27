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Зеленский обратился к выпускникам: не упускайте возможности, несмотря на войну

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Киев, Пятница 27 мая 2022 00:56
Зеленский обратился к выпускникам: не упускайте возможности, несмотря на войну Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В этом году выпускные в школах пройдут без празднований. Президент Украины Владимир Зеленский пожелал выпусникам не упускать возможности, несмотря на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Он призвал защищать свою свободу и уметь пользоваться этой свободой.

"Надо сражаться. Надо развиваться. Следует защищать свою свободу и уметь пользоваться этой свободой. Следовательно, надо быть образованными и смелыми. Не терять ни одного дня в жизни. Знать, зачем проживаешь день. И обязательно верить в Украину. Ибо только здесь для украинцев и украинок больше шансов для успеха. А особенно - после нашей победы", - заявил президент.

Напомним, в Одесской области запретили проводить последние звонки и выпускные вечера. В областной администрации связывают это не только с военными действиями, но и с траурными мероприятиями, которые часто проводят в области.

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