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Зеленський виступив перед студентами Стенфорда

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Субота 28 травня 2022 00:10
Зеленський виступив перед студентами Стенфорда Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку поговорив зі студентами Стенфордського університету. Він розповів, що для нього найголовніше зараз - це зброя, фінанси, санкції проти Росії, безпека і трибунал для військових злочинців.

Про це Зеленський заявив під час розмови з американськими студентами, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, поставки зброї дозволять Україні подолати технічну і кількісну перевагу армії РФ. Санкції проти Росії сприятимуть зупинці потоку грошей на військові дії.

Фінансова допомога дасть можливість Україні зберігати соціальну нормальність, поки йде війна.

Крім того, Зеленський зазначив, що має бути оновлена дієва архітектура безпеки, яка не допустить нових воєн у світі.

"І обов'язково - повне відновлення мирного життя в нашій країні. Щоб наші люди, наші студенти і студентки, як ви зараз, могли спілкуватися вільно і в цілковитій безпеці з президентами демократичних держав. Щоб українці та Українки могли не думати, як ви зараз, де бомбосховище. І щоб їм не потрібно було знати, як звучить сигнал повітряної тривоги", - зазначив Зеленський.

Глава держави запросив студентів Стенфорда по завершенню навчання приєднатися до реалізації проєту відновлення України. Зеленський підкреслив, що це буде найбільший проєкт із захисту свободи для їхнього покоління.

Зазначимо, що це вже друге звернення Зеленського до студентів Стенфордського університету. Вперше він виступав перед ними в 2021 році.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українських випускників і побажав їм не упускати можливості, незважаючи на війну.

Ми також писали про те, що у Зеленського назвали єдиний робочий формат розблокування українських портів.

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Володимир Зеленський
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