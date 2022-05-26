У Зеленского назвали единственный рабочий формат разблокировки украинских портов
Единый формат разблокирования украинских портов, который может сработать, это военные конвои для сухогрузов с зерном.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
"Я поддерживаю британскую концепцию. Это зерновые конвои. Это единственный формат, который может работать. Тогда не будет шантажа, тогда все будет четко работать", - подчеркнул представитель Банковой.
Подоляк отметил, что Украина и сейчас импортирует зерно наземными маршрутами.
"Это не тот объем, но мы уже отдаем мировом рынке зерно, чтобы обеспечить азиатские и африканские страны", - сказал он.
В то же время представитель Офиса президента раскритиковал тех, кто предлагает разблокировать украинские порты в обмен на снятие санкций с Российской Федерации.
Напомним, по состоянию на начале мая в украинских портах было заблокировано почти 25 млн тонн зерна. Их не могут вывезти, поскольку российские корабли обстреливают сухогрузы в Черном море.
Однако сегодня президент РФ Владимир Путин в разговоре с итальянским премьером назвал условие разблокирования украинских портов.
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