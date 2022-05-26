У Зеленского назвали единственный рабочий формат разблокировки украинских портов

Единый формат разблокирования украинских портов, который может сработать, это военные конвои для сухогрузов с зерном.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Я поддерживаю британскую концепцию. Это зерновые конвои. Это единственный формат, который может работать. Тогда не будет шантажа, тогда все будет четко работать", - подчеркнул представитель Банковой.

Подоляк отметил, что Украина и сейчас импортирует зерно наземными маршрутами.

"Это не тот объем, но мы уже отдаем мировом рынке зерно, чтобы обеспечить азиатские и африканские страны", - сказал он.

В то же время представитель Офиса президента раскритиковал тех, кто предлагает разблокировать украинские порты в обмен на снятие санкций с Российской Федерации.