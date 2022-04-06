Зеленский выступил перед парламентом Испании, а Латвия разрывает дипломатические отношения с Россией: новости за 5 апреля

Зеленский выступил перед парламентом Испании, российская ракета привела к утечке химикатов, Латвия разрывает дипломатические отношения с Россией. Подробнее о том, что произошло во вторник, 5 апреля - в материале РБК-Украина.

Зеленский выступил перед парламентом Испании: главные заявления

Президент Владимир Зеленский обратился с речью к Генеральным кортесам Испании из-за развязанной Россией войны против Украины.

В своем обращении президент затронул темы демократии, вооружения и санкций. Отдельно Зеленский упомянул о сходстве Украины и Испании по внутреннему разнообразию. Подробности и видео – в материале РБК-Украина.

Россия ответственна за то, что произошло в Буче, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия несет ответственность за то, что произошло в Буче. Поскольку последствия зверства, которые увидел весь мир, произошли именно во время российской оккупации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга во время брифинга.

"Россия ответственна за то, что произошло в Буче, поскольку когда это произошло, именно она контролировала эту территорию. Это военное преступление, но я думаю, что мы видели еще не все. Когда территории перейдут под контроль Украины, мы увидим еще больше свидетельств военных преступлений", - сказал он.

Латвия разрывает дипломатические отношения с Россией

В результате российских зверств на территории Украины, Латвия приняла решение разорвать дипломатические отношения с оккупантом. Закрывает генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства иностранных дел Эдгарс Ринкевич.

"В свете преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, Латвия разрывает дипломатические отношения с Российской Федерацией, закрывая русские генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и высылая 13 дипломатов и сотрудников", - заявил Ринкевич.

Российская ракета привела к утечке химикатов в Тернопольской области

В Тернопольской области украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету. Отмечается, что обломки ракеты упали на объект в Кременецком районе, где хранились жидкие минеральные удобрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Тернопольской ОВА Владимира Труша. По словам, вражеская ракета была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. Однако, сбитая ракета упала на объект, где хранились жидкие минеральные удобрения..

Харьковский экопарк разрушен обстрелами. Крупных хищников могут усыпить

В результате массированных обстрелов полностью разрушен харьковский экопарк. В связи с этим рассматривается вариант с усыплением крупных хищников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение владельца экопарка Александра Фельдмана.

По его словам, вчера и сегодня экопарк снова подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам, поэтому можно говорить о том, что его больше нет.

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