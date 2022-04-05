Харьковский экопарк разрушен обстрелами. Крупных хищников могут усыпить

По его словам, вчера и сегодня экопарк снова подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам, поэтому можно говорить о том, что его больше нет.

"Самая большая проблема - это крупные хищники. Их вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел - и обезумившие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки. Мы этого допустить не можем. Решения проблемы на сегодня нет. Наши специалисты сейчас рассматривают возможность оборудовать для них - хотя бы для некоторых - временное жилище в Чутово Полтавской области. Если этого не получится, то единственный остающийся у нас вариант - это усыпление хищников", - отметил Фельдман.

Других животных, которые остаются на территории экопарка, также нужно срочно эвакуировать.