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Харьковский экопарк разрушен обстрелами. Крупных хищников могут усыпить

Новина українською →
Харьков, Вторник 05 апреля 2022 12:48
Харьковский экопарк разрушен обстрелами. Крупных хищников могут усыпить Фото: последствия обстрела экопарка в марте (facebook.com/FeldmanEcopark)
Автор: Юлия Бойко

В результате массированных обстрелов полностью разрушен харьковский экопарк. В связи с этим рассматривается вариант с усыплением крупных хищников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение владельца экопарка Александра Фельдмана.

По его словам, вчера и сегодня экопарк снова подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам, поэтому можно говорить о том, что его больше нет.

"Самая большая проблема - это крупные хищники. Их вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел - и обезумившие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки. Мы этого допустить не можем. Решения проблемы на сегодня нет. Наши специалисты сейчас рассматривают возможность оборудовать для них - хотя бы для некоторых - временное жилище в Чутово Полтавской области. Если этого не получится, то единственный остающийся у нас вариант - это усыпление хищников", - отметил Фельдман.

Других животных, которые остаются на территории экопарка, также нужно срочно эвакуировать.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало фоторепортаж о том, как сегодня выглядит обстрелянный российскими войсками Харьков.

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