ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский выступил перед парламентом Испании: главные заявления

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 21:14
Зеленский выступил перед парламентом Испании: главные заявления Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский обратился с речью к Генеральным кортесам Испании из-за развязанной Россией войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы государства.

В своем обращении президент затронул темы демократии, вооружения и санкций. Отдельно Зеленский упомянул о сходстве Украины и Испании по внутреннему разнообразию.

"Демократия должна быть выше тех угроз, которые распространяет Россия. Убежден, что страх – это не об Испании. Но я прошу вас, испанцев, сделать все, чтобы и у других государств Европы не было страха", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил Испанию за оказанную с начала войны помощь. Однако, по его словам, Украина все еще нуждается в новых видах вооружений и поддержки.

"Вы можете помочь нам. Помочь миру. Дать нам необходимое оружие. И мы ценим то, которое вы уже дали. Можете поддерживать дальнейшие санкции, которые необходимы. А также уничтожать страх перед Россией повсюду, где только можно его увидеть", – объяснил глава государства.

Зеленский убежден, что весь цивилизованный должен объединиться перед угрозой от России, совершающей военные преступления в Украине. "Ибо демократия не должна бояться", – резюмировал он.

К слову, президент Украины призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Испания Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации