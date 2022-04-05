Российская ракета привела к утечке химикатов в Тернопольской области

В Тернопольской области украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету. Отмечается, что обломки ракеты упали на объект в Кременецком районе, где хранились жидкие минеральные удобрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Тернопольской ОВА Владимира Труша.

По словам, вражеская ракета была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. Однако, сбитая ракета упала на объект, где хранились жидкие минеральные удобрения.

"Учитывая то, что сейчас идет посевная, поэтому эти огромные резервуары были пусты. Но ракета нанесла огромный ущерб этому предприятию. Также в результате попадания осколков ракеты в резервуар была утечка как раз этих минеральных удобрений на почву и на территорию предприятия. Были проведены замеры и результаты показали, что превышения существенного содержания аммиака не было", - сказал председатель ОВА.

Однако, по состоянию на 17: 00 был выявлен рост количества аммиака в воде. Поэтому был собран штаб и разработаны следующие рекомендации:

жителям Кременецкого района в определенных территориях ограничиться питьевой водой из колодцев;

запретить вылов рыбы;

предприятиям, которые находятся по руслу реки Иква, осуществить все необходимые меры, чтобы не допустить воду к производству.

Кроме того, местным жителям раздадут питьевую воду.