Зеленский улетел в Турцию

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пообещал через два дня вернуться в Украину

Будущий президент Украины Владимир Зеленский на выходные улетел в Турцию, но пообещал через два дня вернуться. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Зеленский сообщил, что отвезет детей на ежегодный фестиваль "Весело", который проходит в турецком Бодруме.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня назад. За 4 месяца ... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха", - написал Зеленский в Facebook.

Фото: Зеленский вылетел в Турцию

Отметим, Зеленский в новом статусе уже проводит международные встречи. Вчера министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс провел встречу с будущим украинским президентом и поздравил его с победой на выборах. Министр подтвердил неизменную поддержку Литвой суверенитета, территориальной целостности, реформ, а также европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Накануне Зеленский также обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов. По его мнению, это делается, чтобы Верховная рада назначила дату инаугурации после 27 мая. В таком случае Зеленский не сможет распустить парламент.