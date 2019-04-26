Зеленський полетів до Туреччини

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пообіцяв через два дні повернутися до України

Майбутній президент України Володимир Зеленський на вихідні полетів до Туреччини, але пообіцяв за два дні повернутися. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зеленський повідомив, що відвезе дітей на щорічний фестиваль "Весело", який проходить в турецькому Бодрумі.

"Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело". А сам за 2 дні назад. За 4 місяці ... перші вихідні. Всім бажаю тепла, здоров'я та нормального відпочинку", - написав Зеленський в Facebook.

Фото: Зеленський вилетів до Туреччини

Відзначимо, Зеленський в новому статусі вже проводить міжнародні зустрічі. Вчора міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс провів зустріч з майбутнім українським президентом і привітав його з перемогою на виборах. Міністр підтвердив незмінну підтримку Литвою суверенітету, територіальної цілісності, реформ, а також європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Напередодні Зеленський також звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів. На його думку, це робиться, щоб Верховна рада призначила дату інавгурації після 27 травня. У такому разі Зеленський не зможе розпустити парламент.