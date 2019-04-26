ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський полетів до Туреччини

Новини » Політика    26.04.2019 - 08:24
Зеленський полетів до Туреччини
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пообіцяв через два дні повернутися до України

Майбутній президент України Володимир Зеленський на вихідні полетів до Туреччини, але пообіцяв за два дні повернутися. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зеленський повідомив, що відвезе дітей на щорічний фестиваль "Весело", який проходить в турецькому Бодрумі.

"Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело". А сам за 2 дні назад. За 4 місяці ... перші вихідні. Всім бажаю тепла, здоров'я та нормального відпочинку", - написав Зеленський в Facebook.

Зеленський полетів до Туреччини

 

Зеленський полетів до Туреччини

Фото: Зеленський вилетів до Туреччини

Відзначимо, Зеленський в новому статусі вже проводить міжнародні зустрічі. Вчора міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс провів зустріч з майбутнім українським президентом і привітав його з перемогою на виборах. Міністр підтвердив незмінну підтримку Литвою суверенітету, територіальної цілісності, реформ, а також європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Напередодні Зеленський також звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів. На його думку, це робиться, щоб Верховна рада призначила дату інавгурації після 27 травня. У такому разі Зеленський не зможе розпустити парламент.

 

ЦВК відповіла на звинувачення Зеленського в затягуванні оголошення результатів виборів
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Володимир ЗеленськийТурцияПрезидент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся