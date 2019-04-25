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Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов

Новости » Выборы 2019    25.04.2019 - 18:17
Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что это делается для того, чтобы лишить его возможности распустить ВРУ

Владимир Зеленский, победитель выборов президента Украины, обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результатов выборов. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

По его словам, ЦИК затягивает официальное оглашение результатов.

"Сейчас происходят очень забавные вещи - победа есть, а полномочий нет, кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я объясняю: ЦИК затягивает официальное объявление результатов", - заявил он.

Зеленский считает, что это делается для того, чтобы Верховная рада имела возможность назначить дату инаугурации после 27 мая, что лишит его возможности распустить парламент.

 

Все буде добре на 100%. Усіх з прийдешнім святом Великодня!

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 25 квітня 2019 р.

Напомним, по состоянию на 25 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 197 территориальных избирательных округов на президентских выборах в Украине.

Ранее председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что официальное объявления результатов выборов в Украине должно состояться до 30 апреля.

 

 

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