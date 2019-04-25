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Глава МИД Литвы на встрече с Зеленским поздравил его с победой на выборах

Новости » Выборы 2019    25.04.2019 - 17:18
Глава МИД Литвы на встрече с Зеленским поздравил его с победой на выборах
Фото: Зеленский и Линкявичюс (twitter.com/LinkeviciusL)

Линас Линкявичюс встретился в Киеве с Владимиром Зеленским

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс встретился в с Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на выборах президента Украины. Об этом Линкявичюс написал на своей странице в Twitter.

Встреча главы МИД Литвы и победителя выборов президента Украины прошла в Киеве.

"Провел очень хорошую встречу с избранным президентом Украины В.Зеленским в Киеве: поздравил с убедительной победой на президентских выборах, подтвердил постоянную неизменную поддержку Литвой суверенитета, территориальной целостности, процесса реформ, европейской и евроатлантической интеграции Украины", - написал Линкявичюс.

По его словам, большая народная поддержка во всех регионах во время выборов предоставляет Зеленскому возможность сплотить страну путем обеспечения территориальной целостности и независимости Украины.

"Большая народная поддержка во всех регионах Украины предоставляет вам уникальную возможность сплотить страну путем обеспечения территориальной целостности и независимости Украины, продолжения реформ, осуществления борьбы с коррупцией и реализации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом", – цитирует министра сайт МИД Литвы.

Линкявичюс выразил твердую уверенность в том, что между Литвой и Украиной сохранятся близкая связь и сотрудничество. Министр подчеркнул, что Литва готова и в дальнейшем поддерживать Украину в ее интеграции в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее Линкявичюс приветствовал проведение демократических выборов в Украине. В то же время глава МИД Литвы выразил сожаление, что голосование не проводились в оккупированном Крыму и Донбассе.

 

 

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