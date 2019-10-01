Зеленский: выборов на Донбассе не будет без контроля границы с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборов на Донбассе не будет без контроля границы с Российской Федерацией (РФ). Об этом он сообщил на брифинге 1 октября, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, Украина не будет проводить выборы, если там есть военные РФ.

"Если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, то мы понимаем, что не может быть кулеметов. Граница должна быть наша", - говорит он.

Он добавил, что это должно быть прописано и нужно это обсуждать.

"Если там кто будет - выборов не будет. Мы никогда не пойдем проводить выборы, если там есть военные", - говорит президент.

Отметим, что 1 октября в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Предыдущее заседание состоялось 18 сентября. Тогда украинская сторона на переговорах в Минске выдвинули условия реализации "формулы Штайнмайера".

Напомним, Зеленский также заявил, что в Минске была достигнута договоренность об разведении войск в Петровском и Золотом. Также он отметил, что местное население будет защищено. По его словам, примером этого является разведение войск в Станице Луганской.