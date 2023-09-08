Зеленський ввів Умєрова до складу Ставки та РНБО
Президент Володимир Зеленський ввів новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова до складу Ради національної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Також Зеленський, указом №572 ввів Умєрова до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Та відповідно вивів з її складу Олексія Резнікова.
Указом №571 президент ввів Умєрова до складу РНБО, і вивів звідти Олексія Резнікова.
Умеров став міністром оборони України
6 вересня Верховна Рада України призначила колишнього керівника Фонду держмайна Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.
В перший день на посаді Умєров подівився планами щодо своєї роботи: найближчим часом Міноборони запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.
Про те, що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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