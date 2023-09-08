ua en ru
Сб, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський ввів Умєрова до складу Ставки та РНБО

П'ятниця 08 вересня 2023 23:06
UA EN RU
Зеленський ввів Умєрова до складу Ставки та РНБО Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський ввів новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова до складу Ради національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Також Зеленський, указом №572 ввів Умєрова до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Та відповідно вивів з її складу Олексія Резнікова.

Указом №571 президент ввів Умєрова до складу РНБО, і вивів звідти Олексія Резнікова.

Умеров став міністром оборони України

6 вересня Верховна Рада України призначила колишнього керівника Фонду держмайна Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

В перший день на посаді Умєров подівився планами щодо своєї роботи: найближчим часом Міноборони запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.

Про те, що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рустем Умєров РНБО Війна Росії проти України Володимир Зеленський
NEWS
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає