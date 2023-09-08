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Зеленский ввел Умерова в состав Ставки и СНБО

Пятница 08 сентября 2023 23:06
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Зеленский ввел Умерова в состав Ставки и СНБО Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский ввел нового министра обороны Рустема Умерова в состав Совета национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Также Зеленский указом №572 ввел Умерова в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. И, соответственно, вывел из ее состава Алексея Резникова.

Указом №571 президент ввел Умерова в состав СНБО и вывел оттуда Алексея Резникова.

Умеров стал министром обороны Украины

6 сентября Верховная Рада Украины назначила бывшего руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

В первый день в должности Умеров поделился планами своей работы: в ближайшее время Минобороны введет электронный военный билет, запустит единый реестр призывников, а также переведет в электронную форму деятельность ВЛК.

О том, что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове – читайте в материале РБК-Украина.

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Рустем Умеров СНБО Война России против Украины Владимир Зеленский
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