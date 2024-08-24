США посилили санкції проти російської металопродукції: під них потрапили "Норнікель" та "Євраз"

Міністерство фінансів та Державний департамент США запровадили новий пакет санкцій, який спрямований майже на 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства.

"Росія перетворила свою економіку на інструмент, який слугує військово-промисловому комплексу Кремля. Сьогоднішні дії Міністерства фінансів продовжують виконувати зобов’язання, взяті президентом Байденом і його колегами з Великої сімки, націлені на руйнування ланцюжків поставок військово-промислової бази Росії, та на її платіжні канали", - так прокоментувала дії США заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

Під санкції потрапив технологічний та фінансовий сектор РФ, а також великі російські металургійні та гірничодобувні компанії, які належать до "стратегічної металургійної галузі".

Зокрема, запроваджено обмеження щодо ряду підприємств металургійного гіганта Євраз, який контролюється Романом Абрамовичем - "Нижнетагільського металургійного комбінату" (НТМК), "Об'єднаного Західно-Сибірського металургійного комбінату", підприємства "Ванадій Тула", "Євраз Маркет" та "Євразхолдінг Фінанс". Також санкції запроваджені проти ряду російських шахт.

Також санкції були запроваджені проти підприємств "Норнікеля" Володимира Потаніна: складно жити стане компаніям "Норильськ Авіа", "Норильський Гірсько-Металургійний Комбінат ім. А.П. Завенягіна", "Норнікель Сфера" та "Норнікель Супутник", яка займається розробкою ІТ та операційною діяльністю в сфері цифровізації.

Нагадаємо, раніше депутати ПАРЄ закликали Європейський Союз також посилити санкції проти металургії РФ, адже попри всі заборони, вона продовжує заробляє мільярди на війну.