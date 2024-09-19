США ввели санкції проти Росії за фінансову співпрацю з КНДР

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконних фінансових транзакцій між Росією та КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Як зазначили у відомстві, незаконна фінансова мережа між Москвою та Пхеньяном, на яку спрямовані нові санкції США, пов’язана з двома підсанкційними державними банками КНДР - Зовнішньоторговельним банком та Корейською банківською корпорацією "Квансон"

Саме через ці установи КНДР отримує іноземну валюту для фінансування державних програм зі створення зброї масового знищення і балістичних ракет.

Як з'ясували у США, для транзакцій з цими банками Центробанк РФ використовував "МРБ Банк", що в окупованій Росією Південній Осетії.

Він був підставною юрособою для російського "ЦСМРБанку". Його віцепрезидент Дмитрій Нікулін організував відкриття кореспондентських рахунків для північнокорейських банків у "МРБ Банку" та "координував з представниками КНДР доставку мільйонів доларів і рублів банкнотами" на відповідні рахунку.

МРБ Банк використовував частину північнокорейських рахунків для оплати експорту палива з Росії до КНДР.

До фінансових схем також причетна "Російська фінансова корпорація". Спільно із Зовнішньоторговельним банком КНДР вони заснували підставну компанію в Москві, через яку Пхеньян отримував кошти.

Окрім того, у цій схемі брав участь і російський "Таймер Банк", який переказав московській компанії Stroytreyd LLC мільйони доларів для Зовнішньоторговельного банку.