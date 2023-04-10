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Зеленський ввів Камишіна до складу Ставки

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Понеділок 10 квітня 2023 21:06
Зеленський ввів Камишіна до складу Ставки Фото: Олександр Камишін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. До нього ввели призначеного раніше міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.

"...увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Камишіна Олександра Миколайовича - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що 27 лютого Камишин повідомив про те, що подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці".

3 березня Зеленський призначив його своїм радником поза штатом, але за три тижні звільнив з посади.

При цьому 12 березня Камишин отримав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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Володимир Зеленський
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