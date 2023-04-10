Зеленський ввів Камишіна до складу Ставки

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. До нього ввели призначеного раніше міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.

"...увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Камишіна Олександра Миколайовича - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що 27 лютого Камишин повідомив про те, що подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці".

3 березня Зеленський призначив його своїм радником поза штатом, але за три тижні звільнив з посади.

При цьому 12 березня Камишин отримав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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