Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти Арбузова і Клюєва

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва. В списку ще дві особи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.
В додатку до рішення вказані чотири особи, проти яких вводяться санкції строком на 10 років. А саме:
11 квітня президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти осіб, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля. У списку 71 людина та 18 пропагандистських медіа. Серед них проект Віктора Медведчука "Другая Украина".
Додамо, що до цього Зеленський анонсував, що Україна підготує сильний пакет санкцій проти російського "тіньового флоту" і пропагандистів. Необхідність обмежень обґрунтували спецслужби.
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