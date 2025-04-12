Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти Арбузова і Клюєва

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.

В додатку до рішення вказані чотири особи, проти яких вводяться санкції строком на 10 років. А саме: