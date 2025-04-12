Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Арбузова и Клюева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции против Сергея Арбузова, Андрея Клюева. В списке еще два человека.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.
В приложении к решению указаны четыре человека, против которых вводятся санкции сроком на 10 лет. А именно:
11 апреля президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против лиц, связанных с пропагандистским рупором Кремля.В списке 71 человек и 18 пропагандистских медиа. Среди них проект Виктора Медведчука "Другая Украина".
Добавим, что до этого Зеленский анонсировал, что Украина подготовит сильный пакет санкций против российского "теневого флота" и пропагандистов. Необходимость ограничений обосновали спецслужбы.
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