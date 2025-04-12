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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Арбузова и Клюева

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции против Сергея Арбузова, Андрея Клюева. В списке еще два человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.

В приложении к решению указаны четыре человека, против которых вводятся санкции сроком на 10 лет. А именно:

  • Арбузов Сергей Геннадьевич (бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины, первый вице-премьер-министр Украины в правительстве Николая Азарова);
  • Клюев Андрей Петрович (экс-секретарь СНБО, экс-глава администрации президента Украины времен беглого Виктора Януковича);
  • Полищук Виктор Степанович (бывший владелец сети бытовой техники "Эльдорадо" и ТРЦ "Гулливер");
  • Шевцова Алена Владимировна (совладелица "Айбокс банка").

 

Не первые санкции

11 апреля президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против лиц, связанных с пропагандистским рупором Кремля.В списке 71 человек и 18 пропагандистских медиа. Среди них проект Виктора Медведчука "Другая Украина".

Добавим, что до этого Зеленский анонсировал, что Украина подготовит сильный пакет санкций против российского "теневого флота" и пропагандистов. Необходимость ограничений обосновали спецслужбы.

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