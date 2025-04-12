Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Арбузова и Клюева

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.

В приложении к решению указаны четыре человека, против которых вводятся санкции сроком на 10 лет. А именно: