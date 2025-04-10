Зеленський анонсував сильні санкції проти "тіньового флоту" і пропагандистів РФ

Україна підготує сильний пакет санкцій проти російського "тіньового флоту" і пропагандистів. Необхідність обмежень обґрунтували спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Також він додав, що в Україні працюють над синхронізацією санкційних пакетів із рішеннями партнерів у Євросоюзі та інших "сильних юрисдикціях світу".

Зеленський уточнив, що триває підготовка указів про санкції.

За його словами, санкції будуть націлені на:

"Я доручив також підготувати наші, українські, санкційні пакети - є відповідне обґрунтування спецслужб, це сильні пакети", - зазначив президент.

США також можуть посилити санкції

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що він "злий" на російського диктатора Володимира Путіна і може посилити санкції проти Росії.

За словами американського лідера, розглядається можливість введення вторинних мит на російську нафту.

При цьому спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог, коментуючи можливість посилення санкцій, допускав, що можна "зайнятися" замороженими активами Росії.

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