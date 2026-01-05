UA

Зеленський ввів Буданова до складу РНБО

Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно якому ввів до складу РНБО керівника ОП Кирила Буданова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Відповідно до частини 4 статті 107 Конституції України було постановлено часткову зміну статті 1 указу президента від 19 липня 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України".

Зокрема, передбачено наступні зміни:

  • до персонального складу РНБО введено Буданова Кирила Олексійовича - керівника Офісу президент України;
  • водночас зі складу РНБО виведено О.Іващенка.

"Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", - сказано на сайті президента.

 

Призначення Буданова і перезавантаження влади

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 2 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, який раніше очолював Головне управління розвідки.

Таким чином, після підписання указу Буданов офіційно приступив до виконання обов'язків на посаді керівника Офісу президента.

Раніше ми писали, чому Зеленський вирішив призначити Буданова главою ОП. Зокрема, за словами джерел, підготовка наступника називається однією з опцій. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також зазначимо, що днями Зеленський анонсував "велике перезавантаження влади". Які зміни вже відбулися на даний момент - можна дізнатися за цим посиланням.

