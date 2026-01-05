Зеленський ввів Буданова до складу РНБО

Призначення Буданова і перезавантаження влади

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 2 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, який раніше очолював Головне управління розвідки.

Таким чином, після підписання указу Буданов офіційно приступив до виконання обов'язків на посаді керівника Офісу президента.

Раніше ми писали, чому Зеленський вирішив призначити Буданова главою ОП. Зокрема, за словами джерел, підготовка наступника називається однією з опцій. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також зазначимо, що днями Зеленський анонсував "велике перезавантаження влади". Які зміни вже відбулися на даний момент - можна дізнатися за цим посиланням.