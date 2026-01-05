RU

Зеленский ввел Буданова в состав СНБО

Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел в состав СНБО руководителя ОП Кирилла Буданова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

В соответствии с частью 4 статьи 107 Конституции Украины было постановлено частичное изменение статьи 1 указа президента от 19 июля 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

В частности, предусмотрены следующие изменения:

  • в персональный состав СНБО введен Буданов Кирилл Алексеевич - руководитель Офиса президента Украины;
  • одновременно из состава СНБО выведен А.Иващенко.

"Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - сказано на сайте президента.

 

Назначение Буданова и перезагрузка власти

Напомним, в минувшую пятницу, 2 января, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, который ранее возглавлял Главное управление разведки.

Таким образом, после подписания указа Буданов официально приступил к исполнению обязанностей на должности руководителя Офиса президента.

Ранее мы писали, почему Зеленский решил назначить Буданова главой ОП. В частности, по словам источников, подготовка преемника называется одной из опций. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также отметим, что на днях Зеленский анонсировал "большую перезагрузку власти". Какие изменения уже произошли на данный момент - можно узнать по этой ссылке.

