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Стало известно, когда СНБО назовет первых олигархов

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Киев, Четверг 03 февраля 2022 10:49
Стало известно, когда СНБО назовет первых олигархов Фото: стало известно, когда СНБО назовет первых олигархов (rnbo.president.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве юстиции Украины назвали сроки, когда СНБО назовет первых олигархов. Решение будет уже в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минюста.

"Уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами", - говорится в сообщении.

В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки:

  • наличие значительных активов;
  • монополия на отдельном рынке товаров;
  • участие в политической жизни;
  • контроль медиа.

Напомним, Зеленский поручил расширить ограничения для олигархов за рубежом.

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