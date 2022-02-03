Стало известно, когда СНБО назовет первых олигархов
Фото: стало известно, когда СНБО назовет первых олигархов (rnbo.president.gov.ua)
В Министерстве юстиции Украины назвали сроки, когда СНБО назовет первых олигархов. Решение будет уже в мае.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минюста.
"Уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами", - говорится в сообщении.
В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки:
- наличие значительных активов;
- монополия на отдельном рынке товаров;
- участие в политической жизни;
- контроль медиа.