СНБО одобрил положение о реестре олигархов
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) еще в мае одобрил положение о реестре олигархов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова для liga.net.
Как отметил Данилов, указ президента о реестре олигархов должен появиться в ближайшее время.
"Другое дело - кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону", - подчеркнул он.
В то же время, по его словам, на вопрос о том, помогла ли война провести деолигархизацию, можно будет ответить после российского вторжения.
Реестр олигархов
Верховная рада приняла закон об олигархах в сентябре 2021 года. Документ помимо всего прочего предполагает создание специального реестра. В этот список попадут те, кто отвечает трем из четырех признаков:
- наличие значительных активов;
- монополия на отдельном рынке товаров;
- участие в политической жизни;
- контроль медиа.
Напомним, ранее предполагалось, что первых олигархов в Украине официально назовут в мае 2022 года.
Согласно закону, олигархов обяжут подавать декларации.
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