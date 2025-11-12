UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський запровадить санкції проти Міндіча і Цукермана, - джерела

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський введе санкції проти двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави та власні джерела.

Що сказав Зеленський

Президент зазначив, що незабаром буде рішення Ради нацбезпеки України про санкції за поданням Кабінету міністрів.

Він звернув увагу, що зараз українцям надзвичайно складно, оскільки всі проходять через відключення світла, російські удари та втрати.

"Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому", - додав Зеленський.

Інформація від джерел

Поінформовані співрозмовники РБК-Україна уточнили, що до РНБО надійшло подання щодо санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Операція "Мідас"

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка організувала нелегальну схему у сфері енергетики.

Учасники організації змушували контрагентів "Енергоатому" платити за те, щоб зберегти статус постачальника та уникнути блокування платежів.

Як розповіли РБК-Україна джерела, куратором схеми був бізнесмен та колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч.

Також у схемі фігурували міністр юстиції Герман Галущенко та інші чиновники.

Сьогодні, 12 листопада, стало відомо, що Галущенка та міністра енергетики Світлану Гринчук відсторонили від посад. При цьому Зеленський зазначив, що їх потрібно буде відправити у відставку.

Більш детально про скандальну схему - у матеріалі РБК-Україна.

Володимир ЗеленськийНАБУЭнергоатомКорупціяТімур Міндіч