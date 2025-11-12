RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский введет санкции против Миндича и Цукермана, - источники

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский введет санкции против двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, которую разоблачило НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства и собственные источники.

Что сказал Зеленский

Президент отметил, что вскоре будет решение Совета нацбезопасности Украины о санкциях по представлению Кабинета министров. 

Он обратил внимание, что сейчас украинцам чрезвычайно сложно, поскольку все проходят через отключения света, российские удары и потери. 

"Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по "Энергоатому", - добавил Зеленский. 

Информация от источников

Информированные собеседники РБК-Украина уточнили, что в СНБО поступило представление по санкциям против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Операция "Мидас"

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая организовала нелегальную схему в сфере энергетики.

Участники организации вынуждали контрагентов "Энергоатома" платить за то, чтобы сохранить статус поставщика и избежать блокировки платежей.

Как рассказали РБК-Украина источники, куратором схемы был бизнесмен и бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Также в схеме фигурировали министр юстиции Герман Галущенко и другие чиновники.

Сегодня, 12 ноября, стало известно, что Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук отстранили от должностей. При этом Зеленский отметил, что их необходимо будет отправить в отставку.

Более детально о скандальной схеме - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАБУЭнергоатомКоррупцияТимур Миндич