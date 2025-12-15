Зеленський: не вважаю, що США вимагали щось від України на переговорах

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Голова української держави наголосив, що необхідно з повагою ставитися до делегації президента США Дональда Трампа.

"Я не вважаю, що Сполучені Штати щось від нас вимагали. Я сприймаю США як наших стратегічних партнерів. Тому я б сформулював це так: питання територій, з приводу російського бачення або російські вимоги, ми почули від США. Ми сприймаємо це як вимоги Російської Федерації", - додав він.

Також президент звернув увагу, що він не міг нічого вимагати від американської сторони. Американській стороні просто передали українське бачення, щоб його донесли Росії.

Зеленський сказав, що Україна і США обмінюються думками про чутливі питання, а також чують бачення Росії або її цілі. Важливо, що США чують українську позицію.