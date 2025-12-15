Зеленський: не вважаю, що США вимагали щось від України на переговорах
США озвучили Україні російські вимоги для завершення війни. Представники Вашингтона не вимагали чогось.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Голова української держави наголосив, що необхідно з повагою ставитися до делегації президента США Дональда Трампа.
"Я не вважаю, що Сполучені Штати щось від нас вимагали. Я сприймаю США як наших стратегічних партнерів. Тому я б сформулював це так: питання територій, з приводу російського бачення або російські вимоги, ми почули від США. Ми сприймаємо це як вимоги Російської Федерації", - додав він.
Також президент звернув увагу, що він не міг нічого вимагати від американської сторони. Американській стороні просто передали українське бачення, щоб його донесли Росії.
Зеленський сказав, що Україна і США обмінюються думками про чутливі питання, а також чують бачення Росії або її цілі. Важливо, що США чують українську позицію.
Чутки про вимоги США
Нагадаємо, раніше AFP з посиланням на джерело написало про те, що США вимагають, щоб Україна відмовилася від тієї частини Донбасу, яка перебуває під її контролем.
Співрозмовник видання стверджував, що в цьому питанні вимоги Росії і США нібито збігаються.
При цьому Україна відмовляється віддавати цю територію під контроль Росії. Президент Володимир Зеленський підкреслював, що це заборонено Конституцією і міжнародним правом.
Варто зауважити, що Росія ще з літа вимагала від України розпочати виведення військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Таку вимогу Москви було викладено у "меморандумі", який українській стороні передали під час переговорів у Стамбулі.