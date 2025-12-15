Зеленский: не считаю, что США требовали что-то от Украины на переговорах

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Глава украинского государства подчеркнул, что необходимо с уважением относиться к делегации президента США Дональда Трампа.

"Я не считаю, что Соединенные Штаты что-то от нас требовали. Я воспринимаю США как наших стратегических партнеров. Поэтому я бы сформулировал это так: вопрос территорий, по поводу российского видения или российские требования, мы услышали от США. Мы воспринимаем это как требования Российской Федерации", - добавил он.

Также президент обратил внимание, что он не мог ничего требовать от американской стороны. Американской стороне просто передали украинское видение, чтобы его донесли России.

Зеленский сказал, что Украина и США обмениваются мнениями о чувствительных вопросах, а также слышат видение России или ее цели. Важно, что США слышат украинскую позицию.