Зеленський вважає нікчемним і безглуздим рішення Путіна щодо привласнення ЗАЕС
Указ президента Росії Володимира Путіна щодо передачі Запорізької АЕС у федеральну власність країни-агресора є нікчемним і безглуздим.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Будь-які рішення поточного керівника Росії щодо Запорізької станції і будь-які намагання Росії перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, безглуздими. Це ж атомна станція. Це ж вам не який-небудь палац, не ЮКОС (російська нафтова компанія, що була примусово збанкручена російським урядом, а майно розкрадено - ред.) чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що лише українські фахівці можуть гарантувати, що на Запорізькій АЕС не буде жодних радіаційних інцидентів.
Він додав, що наразі на станції знаходиться близько 500 загарбників. А це, за його словами, не що інше, як 500 ризиків катастрофи.
Президент також сьогодні зустрічався з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Зеленський підкреслив важливість заяви Гроссі про те, що міжнародна спільнота буде контактувати щодо ЗАЕС лише з Україною, бо це - українська власність. Була, є й буде.
Окрім цього, Зеленський подякував за підтримку всім, хто бореться за повернення повного контролю України над ЗАЕС та за її повну демілітаризацію.
"Інший аспект цієї теми - власне електрика. І якщо Запорізька станція не працює, ми в Україні отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли в нас немає профіциту електрики, яку ми можемо, зокрема, експортувати до країн ЄС", - сказав він.
Президент зазанчив, що це мінус як для українців, так і для народів Євросоюзу, які втрачають надійне джерело енергопостачання.
Він додам, що усім у Європі треба разом боротися за свої інтереси - у повній єдності.
Як повідомлялося раніше, Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування РФ".
Окрім цього, окупанти погрожують співробітникам станції відправкою на фронт, якщо вони не підпишуть документи про перехід на роботу під керівництвом "Росатому".
Нагадаємо, що Гроссі перебуває у Києві для консультацій щодо створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Після цього він збирається поїхати у Москву.
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