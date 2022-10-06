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Зеленский считает никчемным и бессмысленным решение Путина о присвоении ЗАЭС

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Четверг 06 октября 2022 23:02
Зеленский считает никчемным и бессмысленным решение Путина о присвоении ЗАЭС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Указ президента России Владимира Путина о передаче Запорожской АЭС в федеральную собственность страны-агрессора ничтожен и бессмыслен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Любые решения текущего руководителя России относительно Запорожской станции и любые попытки России перевести станцию якобы в свою собственность ничтожны и, откровенно говоря, бессмысленны. Это же атомная станция. Это же вам не какой-нибудь дворец, не ЮКОС (российская нефтяная компания, которую принудительно обанкротило российское правительство, а ее имущество разворовали - ред.) или что-то другое, что уже удавалось украсть российскому руководству", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что только украинские специалисты могут гарантировать, что на Запорожской АЭС не будет никаких радиационных инцидентов.

Он добавил, что на станции находится около 500 захватчиков. А это, по его словам, не что иное, как 500 рисков катастрофы.

Президент также сегодня встречался с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Зеленский подчеркнул важность заявления Гросси о том, что международное сообщество будет контактировать по ЗАЭС только с Украиной, потому что это украинская собственность. Была, есть и будет.

Кроме этого, Зеленский поблагодарил за поддержку всех, кто борется за возвращение полного контроля Украины над ЗАЭС и ее полную демилитаризацию.

"Другой аспект этой темы - собственно электричество. И если Запорожская станция не работает, мы в Украине получаем определенные сложности. Получаем ситуацию, когда у нас нет профицита электричества, которое мы можем, в частности, экспортировать в страны ЕС", - сказал он.

Президент отметил, что это минус как для украинцев, так и для народов Евросоюза, которые теряют надежный источник энергоснабжения.

Он добавлю, что всем в Европе нужно вместе бороться за свои интересы - в полном единстве.

Как сообщалось ранее, Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление РФ".

Кроме того, оккупанты угрожают сотрудникам станции отправкой на фронт, если они не подпишут документы о переходе на работу под руководством "Росатома".

Напомним, что Гросси находится в Киеве для консультаций по созданию охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. После этого он собирается ехать в Москву.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС МАГАТЭ
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