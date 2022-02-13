Зеленский о вторжении России: Украина готова к любому развитию событий

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом заявил о готовности Украины остановить вторжение России. Глава государства подчеркнул, что Киев и другие украинские города находятся под надежной защитой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

В ОП отметили, что в ходе беседы Зеленский подчеркнул понимание украинской стороной всех рисков, которые существуют на сегодняшний день. Глава государства также заявил о готовности Украины к любому развитию ситуации.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства - Харьков и Львов, Днепр и Одесса - в безопасности и под надежной защитой", - сказал Зеленский.