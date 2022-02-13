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Зеленский о вторжении России: Украина готова к любому развитию событий

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 22:32
Зеленский о вторжении России: Украина готова к любому развитию событий Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом заявил о готовности Украины остановить вторжение России. Глава государства подчеркнул, что Киев и другие украинские города находятся под надежной защитой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ОП отметили, что в ходе беседы Зеленский подчеркнул понимание украинской стороной всех рисков, которые существуют на сегодняшний день. Глава государства также заявил о готовности Украины к любому развитию ситуации.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства - Харьков и Львов, Днепр и Одесса - в безопасности и под надежной защитой", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский и Байден 13 февраля провели телефонный разговор. Лидеры обсудили угрозу вторжения России в Украину.

Отметим, 12 февраля Зеленскому звонил президент Франции Эммануэль Макрон. Он рассказал о своем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

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Владимир Зеленский Вторжение России в Украину
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