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Зеленський про вторгнення Росії: Україна готова до будь-якого розвитку подій

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Київ, Неділя 13 лютого 2022 22:32
Зеленський про вторгнення Росії: Україна готова до будь-якого розвитку подій Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові зі своїм американським колегою Джо Байденом заявив про готовність України зупинити вторгнення Росії. Глава держави підкреслив, що Київ та інші українські міста знаходяться під надійним захистом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

В ОП зазначили, що в ході бесіди Зеленський підкреслив розуміння українською стороною всіх ризиків, які існують на сьогодні. Глава держави також заявив про готовність України до будь-якого розвитку ситуації.

"Зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави - Харків і Львів, Дніпро і Одеса - в безпеці і під надійним захистом", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський і Байден 13 лютого провели телефонну розмову. Лідери обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, 12 лютого Зеленському телефонував президент Франції Еммануель Макрон. Він розповів про свою розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

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Володимир Зеленський Вторгнення Росії до України
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