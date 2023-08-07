Зеленський про вступ України до НАТО: це питання безпеки країни та наших громадян

"Країни незмінно є заручниками своєї географії"

Журналісти навели як приклад президенту фразу, яку приписують колишньому президенту Мексики Порфіріо Діасу. Вона свідчить, що країни незмінно є бранцями своєї географії.

У контексті цього прокоментувати таку аналогію, "що вступ України до НАТО міг би бути еквівалентним розміщенню Росією своїх військових баз на мексиканській території з усіма наслідками, що випливають звідси".

"Мені здається, що ми повинні дивитися на це трохи інакше. Коли кажуть, що НАТО воює з Росією на українській території, це говорить Росія. Тому що в їхній голові не вкладається уявлення, як таке маленьке військо може протистояти такому великому, як у РФ. Щоб виправдати зусилля, які вони докладають, і те, що вони не можуть перемогти", - сказав президент.

НАТО для України - це про звільнення нашої землі

Президент зауважив, що деякі країни, як, наприклад, країни Балтії, були б раді, якби українська армія була на їхній території, щоб їх захищати, але після війни.

Проте він зауважив, що Україні не потрібні бази ні з боку США, ні з інших країн-партнерів. Географічно Україна близька до Росії та інших країн, і там теж є приклад: де НАТО, там немає війни.

"І наше ставлення потрібно розглядати в рамках того факту, що країни, які входять до НАТО, зробили це свого часу, тому що вони підозрювали, що Радянський Союз може до них повернутися" - сказав президент.

Він пояснив, що НАТО для України - це не атакувати, йти в наступ, це звільнити нашу територію, перш за все чи тільки для цього. НАТО є безпековим об'єднанням, але війни на його території немає.

Мова йде і про безпеку РФ

Зеленський пояснив, що в цьому контексті мова йде про безпеку Росію. Деякі особи думають, що Україна може прийти на територію Росії, але ми ніколи не хотіли ніякої війни.

"Всю нашу промисловість вивезли з окупованих територій. І це вже колоніалізм. Тому питання НАТО, вибачте, це питання нашої безпеки і захисту наших людей, і все", - додав Зеленський.

Вступ України в НАТО і саміт Альянсу у Вільнюсі

Україна попри очікування не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників на саміті у Вільнюсі. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови". Однак у декларації не прописано умов, які мають бути виконані.

Перед самітом НАТО президент Володимир Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. Він заявив, що це "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

Однак потім Зеленський повідомив, що розуміє: Україна не зможе стати членом Альянсу доти, доки на її території триває війна з Росією. Президент Сполучених Штатів Джо Байден також не бачить можливості вступу України до НАТО доти, доки не закінчиться війна.