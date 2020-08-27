Зеленский встретился с заместителем госсекретаря США

Президент Украины Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом. Встреча состоялась после телефонного разговора Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На встрече Зеленский поднял вопрос двухстороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки, в частности по финансовой и военной поддержки нашего государства.

Биган в свою очередь отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах.

Также Зеленский подробно проинформировал Бигана о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижении к миру в минском и нормандском форматах.

Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня.

Стороны также обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Президент отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.

Говоря о международной политике, Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.

Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.

Напомним, 26 августа в Киев с рабочим визитом прилетел заместитель Помпео Стивен Биган.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео, во время которого они обсудили перемирие на Донбассе.

Также Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США.

Отметим, близкие к Республиканской партии США журналисты и спикеры указывали на якобы вмешательство Украины в выборы в 2016. В частности, как аргумент указывалась публикация черной бухгалтерии Партии регионов, в которой фигурировал политтехнолог Пол Манафорт. На тот момент он возглавлял штаб Дональда Трампа.