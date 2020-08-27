Зеленський зустрівся із заступником держсекретаря США

Президент України Володимир Зеленський у Кривому Розі зустрівся із заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом. Зустріч відбулася після телефонної розмови Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео.

Про це повідомляє прес-служба президента.

На зустрічі Зеленський порушив питання двосторонньої співпраці України та Сполучених Штатів Америки, зокрема щодо фінансової та військової підтримки нашої держави.

Біган у свою чергу наголосив, що США є стратегічним партнером України, та підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку у Сполучених Штатах.

Також Зеленський детально поінформував Бігана про стан перемовин щодо закінчення війни на Донбасі і просування до миру в мінському та нормандському форматах.

Заступник держсекретаря США назвав великим досягненням збереження всеосяжного та повного режиму припинення вогню впродовж 31 дня.

Сторони обговорили стратегію дій держав в умовах пандемії. Президент зазначив, що країнам необхідно співпрацювати, щоб якнайшвидше повернутися до нормального життя та відновити роботу всіх галузей економіки.

Говорячи про міжнародну політику, Біган дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори.

Додатково сторони обговорили події в Білорусі, погодившись, що ситуація потребує стабілізації та мирного врегулювання.

Нагадаємо, 26 серпня в Київ з робочим візитом прилетів заступник Помпео Стівен Біган.

Раніше Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Майком Помпео, під час якої вони обговорили перемир'я на Донбасі.

Також Зеленський пообіцяв не допустити втручання України в вибори в США.

Зазначимо, близькі до Республіканської партії США журналісти і спікери вказували на нібито втручання України у вибори у 2016. Зокрема, як аргумент вказувалася публікація чорної бухгалтерії Партії регіонів, в якій фігурував політтехнолог Пол Манафорт. На той момент він очолював штаб Дональда Трампа.