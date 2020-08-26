Зеленский обещает не допустить вмешательства Украины в американские выборы

Фото: Майк Помпео и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский обещает не допустить вмешательства Украины в выборы в США. А заявления отдельных политиков являются провокациями.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео, передает сайт президента.

В разговоре с Помпео президент сказал, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс.

"… и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след совместных противников Украины и США", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности о ситуации в Беларуси.

"Главное - чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", - подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду, что воля белорусского народа будет реализована в ближайшее время.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина не позволит себе вмешаться в выборы США.

До этого он утверждал, что Украина "наслаждается" двухпартийной поддержкой в США, поэтому страну не нужно втягивать в избирательный процесс.

Отметим, близкие к Республиканской партии США журналисты и спикеры указывали на якобы вмешательство Украины в выборы в 2016. В частности, как аргумент указывалась публикация черной бухгалтерии Партии регионов, в которой фигурировал политтехнолог Пол Манафорт. На тот момент он возглавлял штаб Дональда Трампа.