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В Киев прилетел заместитель госсекретаря США

Киев, Среда 26 августа 2020 18:17
В Киев прилетел заместитель госсекретаря США
Фото: Стивен Биген (flickr.com/fordschool)
Автор: РБК-Украина

В среду, 26 августа, в Киев прилетел заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Стивен Биген. Он планирует встретиться с высшим руководством украинской власти

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Заместитель государственного секретаря США Стивен Е. Биген прибыл в Киев! Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

Заступник Державного секретаря США Стівен Е. Біґен прибув до Києва! Немає більшого прихильника України, ніж Сполучені...

Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Середа, 26 серпня 2020 р.

После визита в Украину Биген отправится в Вену, чтобы встретиться с представителями ОБСЕ для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Биген с рабочим визитом посетит Вильнюс, Москву и Киев.

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