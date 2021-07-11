Зеленский встретился с возможным преемником Меркель: говорили о вступлении Украины в ЕС и Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский встретился кандидатом в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Это произошло в рамках визита Зеленского в Берлин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Зеленский в частности говорил о вступлении Украины в Евросоюз и ситуации на Донбассе.
Президент отметил, что Германия является важным партнером Украины и выразил надежду, что федеральное правительство продолжит политику поддержки Украины.
"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовал единству ЕС по европейской интеграции и членстве Украины в НАТО", – отметил он.
Зеленский добавил, что более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС.
Также глава государства проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, в частности в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы. Также была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в рамках Нормандского формата и Минского процесса.
В воскресенье вечером, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Германию. У него запланированы встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Зеленский проведет принципиальный разговор с Меркель, в ходе которого поднимет вопрос российского газопровода "Северный поток-2".