Зеленский встретился с возможным преемником Меркель: говорили о вступлении Украины в ЕС и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился кандидатом в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Это произошло в рамках визита Зеленского в Берлин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

Зеленский в частности говорил о вступлении Украины в Евросоюз и ситуации на Донбассе.

Президент отметил, что Германия является важным партнером Украины и выразил надежду, что федеральное правительство продолжит политику поддержки Украины.

"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовал единству ЕС по европейской интеграции и членстве Украины в НАТО", – отметил он.

Зеленский добавил, что более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС.

Также глава государства проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, в частности в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы. Также была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в рамках Нормандского формата и Минского процесса.