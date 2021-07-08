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Кулеба обещает "принципиальный разговор" Зеленского с Меркель по "Северному потоку-2"

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Четверг 08 июля 2021 18:20
Кулеба обещает "принципиальный разговор" Зеленского с Меркель по "Северному потоку-2" Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проведет принципиальный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, относительно российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конференцию по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.

"Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор", - заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина не отступит от позиции о том, что "Северный поток-2" - это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности.

"Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены", - добавил министр.

Напомним, Зеленский заявил, что готовится важная встреча с Ангелой Меркель. Она будет касаться энергетической безопасности и строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Германию с рабочим визитом 12 июля.

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Дмитрий Кулеба Северный поток-2
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