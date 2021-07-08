Кулеба обещает "принципиальный разговор" Зеленского с Меркель по "Северному потоку-2"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проведет принципиальный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, относительно российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конференцию по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.
"Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор", - заявил Кулеба.
Он отметил, что Украина не отступит от позиции о том, что "Северный поток-2" - это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности.
"Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены", - добавил министр.
Напомним, Зеленский заявил, что готовится важная встреча с Ангелой Меркель. Она будет касаться энергетической безопасности и строительства российского газопровода "Северный поток-2".
Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Германию с рабочим визитом 12 июля.