Кулеба обещает "принципиальный разговор" Зеленского с Меркель по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проведет принципиальный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, относительно российского газопровода "Северный поток-2".

"Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор", - заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина не отступит от позиции о том, что "Северный поток-2" - это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности.

"Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены", - добавил министр.