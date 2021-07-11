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Зеленский прибыл в Германию: что запланировано в ходе визита

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Германия, Воскресенье 11 июля 2021 19:52
Зеленский прибыл в Германию: что запланировано в ходе визита Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/OP_UA)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье вечером, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Германию. У него запланированы встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Также в ходе визита Зеленский проведет встречу с главой Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Зеленский проведет принципиальный разговор с Меркель, в ходе которого поднимет вопрос российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее Зеленский заявил, что готовится важная встреча с Ангелой Меркель. Она будет касаться энергетической безопасности и строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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Владимир Зеленский Германия
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