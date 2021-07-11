Зеленський зустрівся з можливим наступником Меркель: говорили про вступ України в ЄС та Донбас

Президент України Володимир Зеленський зустрівся кандидатом у канцлери Німеччини від правлячого в країні Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом. Це відбулось в межах візиту Зеленського до Берліну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

Зеленський зокрема говорив про вступ України до Євросоюзу і ситуацію на Донбасі.

Президент зауважив, що Німеччина є важливим партнером України та висловив сподівання, що федеральний уряд продовжить політику підтримки України.

"Для України важливо, щоб наступний Федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО", – зазначив він.

Зеленський додав, що понад 60% українців підтримують вступ України до ЄС.

Також глава держави поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема у контексті концентрації російських військ та озброєння вздовж українського державного кордону. Також було наголошено на важливості активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах Нормандського формату та Мінського процесу.